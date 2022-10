Stiri pe aceeasi tema

- Premierul italian aflat la sfarsit de mandat, Mario Draghi, i-a predat duminica stafeta Giorgiei Meloni, prima femeie din istoria Italiei care va conduce un guvern al acestei tari, informeaza AFP.

- Giorgia Meloni a acceptat un mandat pentru a forma urmatorul guvern al Italiei, a declarat vineri un oficial prezidențial, deschizand calea pentru ca aceasta sa devina prima femeie prim-ministru al țarii, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- La Roma se asteapta din moment in moment anuntul presedintelui Sergio Mattarella cu privire la investirea Georgiei Meloni, lidera formatiunii Fratelli d’Italia, pentru formarea viitorul guvern italian. Mandatul doamnei Meloni se anunta dificil, pentru ca va trebui sa impace pozitiile eurosceptice ale…

- Giorgia Meloni, care este asteptata sa fie urmatorul prim-ministru al Italiei, a avut un discurs diferit de cele din campania electorala, afirmand ca noul sau guvern va fi pro-NATO si va face parte pe deplin din Europa.

- Giorgia Meloni, cel mai probabil urmatorul prim-ministrul al Italiei, se confrunta cu o lupta pentru putere in interiorul alianței partidelor de dreapta pe care o conduce și care amenința sa ii dea peste cap incercarile de a forma un nou guvern, scrie Politico.

- Italia se va concentra mai mult in viitor din nou asupra intereselor sale, a indicat sambata Giorgia Meloni, care urmeaza sa devina noul prim-ministru dupa ce partidul sau Fratelli d’Italia s-a plasat pe primul loc la recentele alegeri parlamentare, transmite dpa. ‘Italia trebuie sa revina la apararea…

- Joi, premierul italian in exercitiu Mario Draghi i-a dat asigurari liderului ucrainean Volodimir Zelenski ca Italia ”nu va recunoaste rezultatul referendumurilor” organizate de catre Moscova in teritorii ocupate de rusi in Ucraina, relateaza AFP și News . Totodata, in aceasta convorbire la telefon,…

- Singurul partid de opoziție in timpul guvernului de uniune naționala al lui Mario Draghi, Fratelli d’Italia pare in buna poziție sa caștige alegerile anticipate din Italia din 25 septembrie. Xenofoba, liberala și sociala, formațiunea post-fascista ar putea sa o vada pe șefa formațiunii, Giorgia Meloni,…