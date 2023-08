Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Italiei in Albania a platit nota la un restaurant, lasata neachitata de catre turisti italieni in orasul Berat, in urma unei interventii personale a sefei Guvernului de la Roma, Giorgia Meloni, scrie observatornews.ro .

- Ambasada Italiei in Albania s-a vazut nevoita sa achite, la cererea premierului Georgia Meloni, consumația unor turiștii italieni in orașul Berat, dupa ce aceștiau au plecat de la restaurant fara sa plateasca.

- Ambasada Italiei la Tirana a fost nevoita sa achite nota de plata a patru turiști italieni aflați in Albania, care au plecat fara sa plateasca. Incidentul de tipul „mananca și fugi” din orașul Berat a ținut prima pagina a ziarelor in ambele țari, relateaza BBC.

- O nota de plata neachitata a provocat intervenția premierului Italiei. Totul a inceput intr-un restaurant din Albania, de unde patru turisti italieni au plecat fara sa achite consumatia de 80 de euro. Povestea a ajuns rapid in presa si pe retelele sociale, asa ca prim-ministrul Giorgia Meloni a intervenit…

- Ambasada Italiei la Tirana a achitat nota la restaurant in valoare de 80 de euro lasata neplatita de turistii italieni in orasul albanez Berat, dupa o intervenție a premierului de la Roma, Giorgia Meloni, a notat AFP, preluata de news.roPremierul albanez Edi Rama a dezvaluit ca a discutat cu Giorgia Meloni…

- Premierul albanez Edi Rama a dezvaluit ca a discutat cu Girgia Meloni despre cazul unui grup de turisti italieni care s-a ”evaporat” fara sa plateasca nota la restaurant in acest oras istoric, care face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO. ”Ea s-a strambat si a dat acest ordin ambasadorului: «platiti…

- Crește valoarea tichetelor de masa in Romania. De asemenea, persoanele care sufera de diagnostice grave vor primi mai mult sprijin din partea Executivului, a garantat Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu a vorbit joi, 27 iulie, despre noile masuri ale Guvernului, pe tema programelor din Sanatate, privind…

- Mesajul lui Florentin Pandele dupa ce Gabriela Firea a demisionat din Guvern - Primarul din Voluntari sare in apararea soției.„Bunul Dumnezeu ne este martor ca totul este regizat impotriva Gabrielei și a mea. Cei vinovați sa plateasca! Au reușit sa scape de ea". Este mesajul postat de Florentin Pandele…