Giorgia Meloni a revendicat conducerea viitorului guvern italian

Giorgia Meloni, al carei partid postfascist Fratii Italiei (Fratelli d’Italia, FDI) s-a clasat pe primul loc la alegerile legislative desfasurate duminica in Italia, a revendicat conducerea urmatorului guvern, anunta AFP. „Italienii au transmis un mesaj clar in favoarea unui guvern de dreapta condus de Fratelli d’Italia”, a spus Meloni intr-un scurt discurs in fata presei la Roma, scrie Noi