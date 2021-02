Stiri pe aceeasi tema

- Badum Tss ii aduce Cezar Guna, Killa Fonic și REALM impreuna intr-o colaborare care ramane imediat intiparita in minte. Beat-urile fresh ale piesei și vocile artiștilor se completeaza perfect, iar rezultatul este unul care creeaza dependența. Piesa a fost compusa de Cezar Guna, Killa Fonic și REALM,…

- Colaborarea care a facut furori toamna anului trecut, dintre trupa Vunk și Lidia Buble, revine intr-o varianta acustica, in care vocile artiștilor se impletesc armonios si sunt in prim-plan, cu doar cateva instrumente pe fundal. Piesa trupei Vunk și a Lidiei Buble, „Vino, du-te”, s-a bucurat de un succes…

- Mahmood, artistul italian pe care il cunoastem de la ediția din 2019 a concursului Eurovision Song Contest, lanseaza videoclipul piesei "Inuyasha". Piesa reprezinta o noua directie imaginativa pentru artistul care, in scurt timp, a caștigat un loc printre cei mai importanti artiști pop urbani. Scrisa…

- Așteptarea a luat sfarșit! DJ Project și Roxen lanseaza Parte din tine, o piesa cu un aer romantic și un beat electronic, care vorbește despre sentimentele regasirii și iubire. Piesa a fost compusa și produsa de Gino Manzotti și Andy Platon. “Roxen este o artista foarte talentata, cu o voce speciala,…

- Dupa un 2020 plin de muzica noua de la The Weeknd, artistul incepe si 2021 in forta, cu un nou videoclip care „te tine cu sufletul la gura”, dar si cu o schimbare de “look”… neasteptata. Piesa „Save Your Tears” este inclusa pe albumul „After Hours”, lansat de catre The Weeknd in martie 2020, si de pe…

- Reinterpretarea piesei Careless Whisper este realizata intr-un duet sicilian, de catre Te Pai și cantareața de origine rusa, Margad, in producția lui Steve Forest. Riff-ul proeminent de saxofon este inlocuit cu sound-uri fresh, actuale. Dinamica beat-ului și vibe-ul futuristic al piesei contureaza perfect…

- “Jungle Samba” este o piesa extrasa de pe albumul UNITED si este menita sa iti ridice moralul si sa aduca bucurie in viata ta! Legat de aceasta piesa, Sean a declarat ca aceasta are un vibe aparte si acest lucru se datoreaza in mare masura echipei cu care a colaborat. Lori Glori este o legenda […] The…

- Roxen revine cu o colaborare de excepție, cu un artist internațional pe care il apreciaza, Alexander Rybak, pentru piesa Wonderland, al carei clip reprezinta o reinterpretare disco a poveștii Alice in Wonderland. Melodia poate fi ascultata, incepand de astazi, exclusiv pe radio, iar sound-ul ei este…