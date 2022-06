Stiri pe aceeasi tema

- Utilaje de reparații au stat multa vreme pe strada Marașești, in apropiere de Piața Sud, acolo unde s-a produs efectiv o surpare de teren. Ce-i drept, de mici dimensiuni. S-a securizat zona, s-au limitat proporțiile, s-a lucrat, lucrurile pareau ca au reintrat in normal. Doar ca surparea a reaparut.…

- Soferii au inceput protestul in urma cu cateva zile si spun ca vor continua in acest fel si in urmatoarea perioada. Astfel de actiuni au loc in mai multe orase ale Romaniei. Soferii romani au ajuns la limita exasperarii dupa ce preturile la motorina si la benzina premium au depasit pragul de 9 lei pe…

- Liderul suprem al Coreei de Nord Kim Jong Un si-a exprimat „sprijinul deplin” pentru Rusia si pentru ceea ce el a calificat drept o „cauza justa de protejare a demnitatii si securitatii”, conform agentiei ruse de stat Ria Novosti, mentionata de publicatia ucraineana Pravda.

- Productia de chipsuri Csiki Csipsz a fost oprita de autoritatile romane pentru ca pe ambalajul a 33 de produse este indicat ca loc de productie Tinutul Secuiesc si nu Romania. Oprirea imediata a productiei a fost dispusa in urma unei plangeri a deputatului AUR Dan Tanasa, a anuntat compania pe pagina…

- IncendiiIeri, 13 aprilie, in jurul orei 20:10, incendiu de vegetație uscata produs in localitatea Cuci.Au intervenit pentru lichidarea incendiului pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Luduș. Incendiul s-a manifestat pe o suprafața de aproximativ 500mp, acesta a fost lichidat inainte sa se…

- Polițiștii ieșeni au fost puși pe drumuri din cauza unui prosop pe care aparea un cal. Prosopul a fost pus la uscat de catre un student și cineva a reclamat ca un steag pe care a fost desenat litera Z, semnul dictatorului Vladimir Putin, a fost afișat pe unul din caminele din campusul Tudor Vladimirescu.…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a finalizat ediția din acest an programului „Saptamana Mondiala a Banilor”, organizata in parteneriat cu Ministerul Educației Naționale și OECD/INFE (International Network on Financial Education). Reprezentanții BNR din intreaga rețea teritoriala – ne-a informat Agenția…

- Presedintele Partidului National Liberal, Florin Citu, a convocat pentru sambata Biroul Executiv al formatiunii. El spune ca sedinta BEx de vineri in care s-a decis convocarea Consiliului National al PNL nu a fost statutara, deoarece nu a fost convocata nici de el, nici de secretarul general. "Toate…