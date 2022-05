Stiri pe aceeasi tema

- La scurt timp dupa ce a intrat in portofoliul Universal Music Romania & MediaPro Music, Paulina, care a reinviat valul de neo-proto-electro-manele si a adunat o comunitate impresionanta in mediul online, lanseaza melodia “Cantec de dor” „Cantec de dor” este o melodie cu influențe din folclor care vorbește…

- Simpaticul și talentatul solist Mircea Eremia revine in forța impreuna cu Balkanika Records și lanseaza videoclipul piesei “Iubirea ta”. Cui se adreseaza piesa ce mesaj transmite cu aceasta, artistul ne lamurește in continuare. Mircea Eremia este la a doua colaborare cu Balkanika Records pentru piesa…

- Alina Eremia pregatește un nou concept de lansari ce se va intinde pe trei saptamani, cu piese mai sensibile ca niciodata, debutand astazi cu „Ce ar spune sufletul”. „Daca ne-am dezbraca de toate convenientele sociale, daca am renunța la orgoliu, la preconcepții, am lua decizii care ne-ar conduce mult…

- Interpreta din Republica Moldova, Tanya Tudor (Tatiana Rotaru), lanseaza episodul #3 din cadrul „Telenovelei Muzicale”. Artista, cea care este medic cardiolog de meserie, continua sa uimeasca publicul cu activitatea ei. Drept confirmare este și cea mai noua lucrare muzicala – balada romantica – “Iubește-ma”.…

- Nicole Cherry, una din cele mai urmarite interprete din Romania, lanseaza melodia “Florile Tale”. Artista, proaspat devenita mama, canta despre libertatea pe care ți-o ofera o desparțire din care ieși invingator. „Chiar daca piesa este despre o desparțire, ea transmite o energie buna. Deparțirea despre…

- SICKOTOY, unul din cei mai apreciați artiști și producatori romani, colaboreza in premiera cu EVA TIMUSH, cel mai recent membru in familia Global Records, pentru piesa “Too Deep”. Melodia are vibe-ul energic și carismatic al producțiilor semnate SICKOTOY, la care se adauga interpretarea soft, dar memorabila…

- “TamTamTam” este cea mai recenta lansare MADNETIC x 6ndyou, ce poate starni cele mai puternice emoții in legatura cu persoana iubita. Melodia a fost compusa de Madalin Roșioru și Andrian Barbaros intr-una din lungile sesiuni de studio. Madalin Roșioru, cunoscut ca MADNETIC, este un producator roman…

- Cea mai indragita adolescenta a generației ei, Iuliana Beregoi revine cu piesa „Dupa apus” dedicata adolescenților ce iubesc sincer și simplu. Melodia “Dupa apus” a fost compusa de Theea Miculescu și Florian Rus, iar de producție s-au ocupat Viky Red și Alexandru Radu (Chopin). In acest moment, Iuliana…