- Deputatul PSD Vaslui Eduard Popica, ginerele omului de afaceri Emil Savin, supranumit Farmazon, care a colaborat cu DNA oferindu-i mita presedintelui Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, joi, ca pentru el, acesta este ca un al doilea tata, iar ceea ce s-a intamplat cu liderul social-democrat…

- Curtea de Apel Iași judeca joi, 28 septembrie, contestația președintelui Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, fața de masura arestarii preventive pentru 30 de zile. Inițial, decizia trebuia luata miercuri, insa avocații lui Buzatu au cerut o amanare pentru a putea avea acces la dosar și a pregati…

- Deputatul PSD Eduard Popica, ginerele afaceristului Emil Savin, zis Farmazon, cel care i-a dat geanta lui Dumitru Buzatu la flagrant, a vorbit despre relația dintre socrul sau și baronul de Vaslui. „Erau certați de trei ani, știe tot județul. Nu am crezut nici in ruptul capului ca se poate ajunge la…

- Emil Savin, supranumit regele asfaltului, care a semnat zeci de contracte de drumuri cu autoritațile locale are și el toate neamurile in afaceri și politica.Cei doi prieteni care au ajuns in atenția procurorilor DNA erau intr-o relație destul de stransa: 30 de ani de prietenie și zeci de contracte…