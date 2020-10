Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol și Smiley vor deveni in curand parinți de fetița. Cei doi traiesc cea mai frumoasa perioada și așteapta cu nerabdare sa iși țina bebelușul in brațe. Recent, Gina Pistol, insarcinata in cel de-al doilea trimestru, a fost surprinsa la cumparaturi, in zona Baneasa. Vedeta locuiește in casa…

- Gina Pistol a dezvaluit lucruri emoționante in cadrul interviului pe care ea și Smiley l-au acordat, pentru toți fanii lor. Vedeta a marturisit ca medicii nu ii dadusera nicio șansa de a ramane insarcinata in mod natural, mai ales din cauza faptului ca a trecut de varsta de 35 de ani. Din acest motiv,…

- Gina Pistol și Smiley vor deveni pentru prima data parinți. Vedeta este in al doilea trimestru de sarcina și, conform apropiaților, a fost nevoita sa anuleze toate evenimentele la care ar fi trebuit sa se prezinte, pentru a avea mai multa grija de ea și copil. Cu toate acestea, medicul nu i-a interzis…

- Gina Pistol și Smiley vor deveni in curand parinți. Cei doinu au confirmat inca vestea, deși au aparut deja imagini cu vedeta tvinsarcinata. Acum, cei doi, impreuna cu Speak și Ștefania au plecat in vacanța,iar artistul a publicat pe Instagram un selfie, in care Gina Pistol ișietaleaza mandra sarcina…

- Prietenul la nevoie se cunoaște, iar asta știe foarte bine și Romanița Iovan. Celebra creatoare de moda a fost surprinsa in plina zi alaturi de o buna prietena care nu a lasat-o deloc la greu. Imagini in exclusivitate, marca Spynews.ro.

- Gina Pistol și iubitul ei, Smiley, vor deveni parinți pentru prima data. Rodul iubirii lor se va naște peste șase luni. Chiar daca cei doi nu au facut inca anunțul oficial, surse din preajma lor au povestit ca prezentatoarea TV ar fi primit și inelul de logodna. Gina Pistol, pofte de graviduța. Smiley…

- Paparazzi au surprins in repetate randuri noul Sandero in teste, atat prin Spania sau Franta, cat si in Romania, in general, in jurul centrului Renault-Dacia de la Titu, dar, astazi, in premiera, un cititor al site-ului Newsweek Romania, s-a intalnit cu modelul in Bucuresti, in traficul haotic de pe…

- Teodora Becali a devenit in urma cu scurt timp mamica, dar are in continuare pofte! Paparazzii Spynews.ro au surprins-o in plina zi, chiar incalcand legea pentru dorințele ei! Primele imagini dupa naștere!