- Smiley și Gina Pistol au devenit, in cursul acestei zile, soț și soție și chiar in aceste momente petrecerea de nunta e in toi. Cei doi indragostiți traiesc una dintre cele mai frumoase zile din viața lor și au avut grija ca totul sa fie pregatit in cel mai mic detaliu. In urma cu puțin timp, vedeta…

- Smiley si Gina Pistol s-au casatorit, sambata, la Palatul Snagov. „Am plans la ceremonia religioasa si probabil o sa mai plang”, a declarat Gina, potrivit news.ro. Mireasa a optat pentru un buchet din flori albe și a avut pregatite doua rochii. Mirele a purtat un costum bej. „A fost odata ca niciodata…

- Gina Pistol și Smiley au devenit oficial soț și soție! Cei doi și-au unit destinele intr-un cadru de basm, intr-o locație aflata la malul lacului Snagov. Printre invitații care vor petrece alaturi de cei doi miri se numara și Andreea Esca, care a atras toate privirile cu ținuta aleasa. Cum s-a imbracat…

- Securitate de grad sporit la nunta dintre Smiley și Gina Pistol. Bodyguarzii opresc pe toata lumea, intri doar daca ești pe lista. Celebrul artist și frumoasa prezentatoare TV și-au unit astazi, 27 mai 2023, destinele atat in fața ofițerului de stare civila, precum și a lui Dumnezeu. Smiley și Gina…

- Gina Pistol și Smiley s-au casatorit astazi, iar mireasa a postat pe Instagram primele imagini de la cununia civila. Gina Pistol a optat pentru o rochie stil boho chic și o coafura lejera, iar Smiley a imbracat un costum bej. Timp de aproape doi ani, Smiley și Gina Pistol au reușit sa pastreze discreția…

- Gina Pistol și Smiley s-au casatorit! Frumoasa prezentatoare de la Chefi la cuțite a spus cel mai important „Da” din viața ei. Soția lui Smiley a stralucit in rochia alba de mireasa de la cununie.

- Smiley si Gina Pistol au spus „Da” in fata ofiterului de stare civila de la Snagov. Cele doua vedete scasatoresc, astazi, intr-un decor de basm pe malul Lacului Snagov! Artistul arata ireproșabil și deja a furat toate privirile celor din jur. A imbracat un costum elegant, cu care a ieșit din tipar.…

