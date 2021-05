Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 30 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, cele trei echipe au avut parte de o surpriza de zile mari atunci cand Irina Fodor a anunțat verdictul dupa proba extra, cea de dinainte de primul battle!

- Surprize, surprize in noul sezon Chefi la cuțite! Irina Fodor, soția lui Razvan Fodor, o va inlocui pe Gina Pistol. Cum iubita lui Smiley a nascut in urma cu doua luni și trebuie sa se dedice in totalitate micuței Josephine, Irina este cea care a preluat fraiele celebrului show culinar. Cum au reacționat…

- Fosta garda de corp a lui Ion Ion Țiriac și a lui Fizz și-a facut apariția in ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite. Vizibil emoționant, Daniel Ciurlicaa izbucnit in lacrimi in fața celor trei jurați. Concurentul a pregatit pulpa de miel cu crutoane, sos de anșoa și capere. A trecut sau nu…

- Catalin Scarlatescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au așteptat cu sufletul la gura sa descopere ce amuleta le-a pregatit frumoasa Gina Pistol, in ediția 7 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”.

- Gina Pistol a postat pe o rețea de socializare un mesaj emoționant, pentru prima oara dupa ce s-a intors cu fiica ei și a lui Smiley acasa. Vedeta a reacționat la melodia dedicata de iubitul sau pentru ea și cea mica, proaspat venita pe lume.

- Cunoscuta prezentatoare de la Chefi la cuțite a izbucnit in lacrimi chiar in show-ul pe care il prezinta. Ce a facut-o sa lacrimeze pe viitoarea mamica? Fanii au susținut-o și au incurajat-o de acasa. Gina Pistol, in lacrimi la Chefi la cuțite. Vedeta s-a emoționat imediat Noul sezon din Chefi la cuțite…

- Nici bine nu a inceput noul sezon din ”Chefi la cuțite”, de la Antena 1, caci Gina Pistol a izbucnit in lacrimi! Ce cadou emoționant i-a facut o concurenta graviduței? Frumoasa prezentatoare TV va naște luna aceasta.

- Inca puțin și Smiley și Gina Pistol se pregatesc sa devina ”mami” și tati”! Frumoasa prezentatoare TV și celebrul artist, schimbare de look, inainte de a deveni parinți! Cum se pregatesc pentru venirea pe lume a micuței lor?