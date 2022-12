Stiri pe aceeasi tema

- Valeria Marcu, din Republica Moldova a facut senzație in cel de-al 14-lea episod din sezonul 10 de la Vocea Romaniei. Deși nu a acumulat suficiente voturi din partea publicului, pentru a se clasa in semifinala, tanara i-a impresionat pe membrii juriului. „A fost fantastica toata piesea”. Valeria e una…

- MANDRIE… Nascuta pe meleaguri vasluiene, dar plecata din Romania la scurt timp dupa Revoluție in Statele Unite ale Americii, vasluianca Gina Badescu a devenit cunoscuta in toata lumea dupa ce a decis sa fie protagonista primei ascensiuni feminine a varfului Ama Dablam din Himalaya, cu o inalțime de…

- Artistul a povestit intr-o postare pe Instagram cum s-a intamplat intreaga pațanie și locul unde se afla in momentul in care a fost jefuit. Artistul Smiley, juratul de la Vocea Romaniei, a ramas fara telefon, dupa ce i-a fost furat chiar de sub nas, fara sa-și dea seama ce s-a intamplat. Metoda inedita…

- EXCELENTA… In perioada 20-23 octombrie a.c. s-a desfasurat la Baia Mare Cupa Romaniei la Taekwon-do ITF, competitie organizata de catre Federatia Romana de Taekwon-do ITF si Clubul Sportiv Stiinta Dragonul Baia Mare. Asociatia Clubul Sportiv Kwon Barlad a participat cu un lot de 27 sportivi, arbitri…

- De cand a devenit tatic, Smiley și-a schimbat mult stilul de viața. Celebrul cantareț face tot ce poate pentru a juca cat mai bine cel mai important rol din viața lui. Totuși, rolul de parinte vine cu multe complicații și responsabilitați. De curand, cantarețul a explicat ce ii reproșeaza Gina Pistol.…

- Dupa mai multe proiecte TV, Theo Rose pare ca și-a gasit acum locul potrivit in producțiile de la Pro TV, „Vocea Romaniei” și „Clanul”. Fara a avea studii de Actorie, talentul ei trece sticla și demonstreaza din plin ca are „os de actrița”, dupa cum declara și regizorul serialului. De altfel, artista…

- IMPRESIONANT… O hușeanca talentata a mers vineri seara pe scena de la Vocea Romaniei și interpretarea sa originala a facut ca toți membrii juriului sa iși intoarca scaunele și sa o vrea fiecare in echipa sa. Este vorba despre Smaranda Marian, o tanara din municipiul Huși, care, in prezent, studiaza…