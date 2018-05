KPMG: Romania are al treilea cel mai mic salariu minim brut pe economie din UE, insa la net a ramas in urma

Romania a urcat un loc in clasamentul european in functie de salariul minim pe economie in 2018, insa ca urmare a "artificiu-lui" legat de mutarea contributiilor de la angajator la agajat.… [citeste mai departe]