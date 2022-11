Stiri pe aceeasi tema

Gabriel Burbanete (20 de ani) a terminat pe locul 23 in finala probei individual-compus, din cadrul Campionatului Mondial de Gimnastica de la Liverpool. Gabriel va concura și duminica in finala Monsialului, la proba de sarituri.

Gimnasta Ana Maria Barbosu s-a clasat, joi, pe locul 20, in finala la individual-compus, la Campionatele Mondiale de la Liverpool. Vineri, intra in finala similara Gabriel Burtanete.

Sportivul roman Gabriel Burtanete s-a calificat, luni seara, in finalele de la individual compus și sarituri din cadrul Campionatelor Mondiale de gimnastica artistica pentru seniori, de la Liverpool. La individual compus, Burtanete a terminat calificarile pe locul 23, iar la sarituri a obținut a treia…

La trei ani de la caștigarea medaliei de aur la Mondialele de juniori, gimnastul roman Gabriel Burtanete a confirmat și la competiția de la M&S Bank Arena, calificandu-se in finala la sarituri și la individual compus. Cu o medie de 14.633 (14.800 pentru prima saritura și 14.466 pentru cea de-a doua),…

Debutanta la Campionatele Mondiale, gimnasta romana Ana Maria Barbosu va concura in finala la individual compus de la CM de la Liverpool, programata joi, 3 noiembrie. Cu un total de 52.233 (sarituri 13.000, paralele 13.433, barna 12.500, sol 13.300), ea s-a calificat cu cel de-al 20-lea punctaj, informeaza…

