Gimnasta Maria Holbura, din Constanta, pasionata de pictura: Pensula si paleta de culori completeaza salturile, suruburile si flicurile

- Echipa refugiatilor care va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo va fi finalizata in luna iunie dintr-un grup de 55 sportivi care se pregatesc la 12 discipline sportive, a anuntat miercuri Comitetul International Olimpic (CIO), citat de Reuters, potrivit Agerpres. Prima echipa a refugiatilor…

- Presedintele comitetului Tokyo-2020, Yoshiro Mori, a anunțat, marți, ca Japonia va organiza Jocurile Olimpice in vara acestui an, indiferent de evolutia situatiei pandemiei de coronavirus, informeaza agenția Reuters, citata de Agerpres.Jocurile Olimpice de vara 2020 au fost reprogramate in perioada…

- Guvernul japonez a ajuns in privat la concluzia ca va trebui ca Jocurile Olimpice de la Tokio sa fie anulate din cauza coronavirusului, sustine The Times, citand o sursa din coalitia de la guvernare. Exista un consens cu privire la faptul ca evenimentul amanat de anul trecut nu poate avea loc si acum…

- Florentina Iusco (LPS Cetate Deva), sportiva calificata la Jocurile Olimpice de la Tokyo in proba de saritura in lungime, s-a impus, sambata, la Bacau, la triplusalt, cu 13,33 m, in prima etapa a Campionatului National de atletism indoor. Ioana Diana Tiganasu (Ceahlaul Piatra Neamt) a castigat proba…

- Gazeta Sporturilor a deschis prima ediție a lunii ianuarie cu o dezbatere ampla despre provocarile anului sportiv 2021. Analiza poarta semnatura lui Dan Udrea, jurnalsit GSP cu peste 20 de ani experiența in presa de sport. Cu un decalaj de un an, Olimpiada se va ține in vara la Tokyo, cu un buget uluitor:…

- Noul ministru al Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a declarat, joi, la preluarea mandatului, ca intentioneaza sa vina cu bicicleta la serviciu, dorind sa instaleze si un rastel la intrarea in sediul MTS. „Voi veni cu bicicleta la minister si voi pune aici un rastel pentru biciclete, jos. Vom face…

- Canotorul Ciprian Tudosa, 23 de ani, continua antrenamentele, chiar și pe timp de pandemie. Clubul la care este legitimat, CSA Steaua, a postat pe pagina de pe o rețea sociala o imagine care arata cat de grea este munca in aceasta disciplina: palmele pline de bașici ale sportivului dupa o ”portie” de…

- Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo, competitie amanata un an din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat masurile pe care le-au luat pentru desfasurarea evenimentului, relateaza AFP. Sportivii vor fi testati in mod regulat si vor respecta unele restrictii, iar daca nu se vor conforma…