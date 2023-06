Stiri pe aceeasi tema

- Acum aproape 43 de ani, pe 24 iunie 1979, in ultima etapa a campionatului, Dinamo și FC Argeș jucau la București un meci senzațional pentru titlu. Acum, cele doua echipe se bat pentru menținere/promovare in Liga 1.

- Drama de familie a avut loc Verrieres-le-Buisson, Essonne, Franța. Barbatul de 87 de ani a fost arestat vineri dupa ce, joi dimineața, și-a legat partenera de viața cu cabluri electrice inainte de a o ucide prin electrocutare.Ulterior, octogenarul a incercat sa se sinucida, dar nu a reușit. Femeia suferea…

- Echipa de fotbal de liga secunda CSA Steaua a fost sanctionata de Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal cu penalitate sportiva 50.625 de lei, pentru incidentele provocate de suporteri la partida cu Dinamo, de pe Arena Nationala.

- Ultima etapa a play-off-ului diviziei secunde mai are de rezolvat doua necunoscute importante. In primul rand, va stabili cine va insoți direct liderul Politehnica Iași in primul eșalon, echipa care va fi stabilita dintre Oțelul Galați și Dinamo, dar și a II-a formație care va susține dubla de baraj…

- Iulian Miu (47 de ani), oficialul celor de la Steaua București, i-a dat replica lui Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, care a spus, joi seara, dupa victoria „cainilor” de la Galați, ca formația din Ghencea „a trunchiat play-off-ul, pentru ca CSA iși da viața doar cu noi”. Steaua nu are drept…

- Departamentul de Integritate și Antifrauda din cadrul Federației Romane de Fotbal a demarat o ancheta in legatura cu un meci suspect din sezonului 2021-2022 al Ligii 1, CS Mioveni – Dinamo. Este vorba despre partida CS Mioveni – Dinamo 2-0, din 15 aprilie 2022, in play-out-ul Ligii 1. Concret se investigheaza…

- Federația Romana de Fotbal obliga clubul Minaur Baia Mare sa-i plateasca fostului antrenor al echipei de fotbal, Mihai Iosif, drepturile financiare restante. ”Dosar 280/CL/2023 – MIHAI IOSIF DAN VS. CLUB SPORTIV MINAUR BAIA MARE • Admite cererea reclamantului. • Obliga paratul la plata drepturilor financiare…

- Unul dintre cei mai importanți jucatori din istoria Braziliei a avut parte de un tratament surprinzator din partea suporterilor echipei unde și-a facut debutul. Ronaldo Nazario de Lima, in varsta de 46 de ani, a devenit in 2021 proprietarul formației Cruzeiro, acolo unde in 1993 a avut prima prezența…