Renumitul artist italian de muzica dance, Gigi D’Agostino a revenit cu o noua piesa perfecta de club, pe care fanii de pretutindeni o așteptau cu nerabdare! Pentru a sarbatori sfarșitul verii, Gigi D’Agostino și-a unit forțele cu doi colegii italieni de breasla, Marnik si Luca Noise, pentru a crea noul track catchy, „One More Dance”. „One More Dance” este o declarație de dragoste la adresa nopților petrecute dansand și cunoscand alți oameni. Haideți sa dansam oriunde am fi, oricand am auzi muzica. Cand soarele apune, cand soarele rasare, sub ploaie sau oricand simțim nevoia sa dansam. Haideți…