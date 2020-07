Stiri pe aceeasi tema

- Ultima decizie ar permite astfel Stelei – detinatoare a Cupei Campionilor Europeni – sa promoveze in prima liga, in conditiile in care in prezent echipa este sustinuta de ministerul Apararii. Federatia Romana de Fotbal a fost reprezentata la TAS de o echipa formata din Adrian Stangaciu, managerul departamentului…

- Tribunalul Arbitral al Sportului a respins, marti, contestatia formulata de FCSB impotriva deciziilor Comitetului Executiv al Federatiei Romane de Fotbal privind obligativitatea cluburilor de Liga I de a-si inscrie o echipa de fotbal feminin U15 si cea prin care se permite cluburilor de drept public…

- Tribunalul Arbitral al Sportului a respins, ieri, contestația formulata de UTA Arad impotriva deciziei Comitetului de Urgența al FRF din 14 mai, validata de Comitetul Executiv, de a incheia ediția 2019-2020 a Ligii 2 cu un play-off intre primele șase clasate. Federația Romana de Fotbal a fost reprezentata…

- Prevazut initial in primavara, turneul fusese amanat pentru sfarsitul verii, insa instantele conducatoare ale handbalului au considerat in final ca nu sunt intrunite conditiile pentru derularea sa. Citeste si Romania nu va avea campioana la handbal in 2020. Cine va participa in Champions League…

- Federatia Romana de Fotbal a stabilit, de principiu, cand vor incepe noile editii de campionat in esaloanele 2 si 3. Evident, asta doar daca situatia epidemiologica o va permite sau daca actualul program, aprobat de Comitetul Executiv pentru finalul sezonului (play-off-ul Ligii a 2-a, barajele de promovare…

- Ministrul Tineretului și Sportului a anunțat ca zilele urmatoare va fi elaborat un set de reglementari in baza caruia vor fi reluate jocurile de fotbal din Liga 1 . „Pe 1-2 iunie vom organiza o conferința in care vom prezenta toate regulile pentru repornirea Ligi 1 de fotbal. Joi, la INSP, vom avea…

- Liga Profesionista de Fotbal a transmis, marti, celor 14 cluburi din Liga I protocolul de operare in antrenamentele colective si de reluare a jocurilor oficiale in conditii speciale, informeaza site-ul oficial al LPF . "Liga Profesionista de Fotbal si-a continuat actiunile in vederea reluarii sezonului…

- Ionus Stroe, ministrul Tineretului și Sportului, a anuntat ca Liga 1 se va reluia cel mai probabil in week-end-ul 13-14 iunie, ultimele opt etape din play-off și ultimele 12 etape din play-out urmand sa fie finalizate pana la 20 iulie, data la care FRF va trebui sa comunice celor de la UEFA echipele…