Gigi Becali l-a demis pe Bogdan Vintilă și a anunțat noul antrenor: ”Mâine îl prezint echipei” Gigi Becali, 62 de ani, patronul FCSB, a anunțat ca Toni Petrea, ultima data secundul lui Laurențiu Reghecampf la Al-Wasl, va prelua incepand de miercuri functia de antrenor principal detinuta de Bogdan Vintila, potrivit GSP.ro.”Maine, voi fi la echipa și voi prezenta noul antrenor principal, Toni Petrea, și pe Neubert preparator. Chiar daca e posibil ca Neubert sa nu fie maine acolo, pot sa-l anunț, am primit acordul lui. Pintilii va fi secund pana termina școala. Daca avea acum licența, il puneam pe el”, a declarat Becali in cadrul unei conferințe de presa.Anton Petrea, primul din dreaptaCine… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

