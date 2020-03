Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a comentat in stil personal epidemia de coronavirus din Romania. "Pana saptamana care vine, se vor vindeca toți bolnavii de coronavirus, așa cred. Eu spun ca unde se face Sf. Liturghie, boala intra mai greu. Daca oamenii s-ar duce la Sfantul Maslu, ar fi gata. Eu pup mai tare icoanele…

- Gigi Becali, 61 de ani, finanțatorul FCSB, a vorbit despre pandemia de coronavirus și despre posibilitatea ca Liga 1 sa fie intrerupta. „Vad ca in Anglia s-a jucat cu nu știu cați spectatori. La noi, s-au vindecat astazi 3 romani, va dau eu in premiera. Avem 8 vindecați deja. Daca la noi nu a murit…

- Gigi Becali crede ca Romania, la fel ca celelalte țari ortodoxe, nu va avea probleme cu COVID-19, daca cetațenii vor merge la slujbe. ”Eu spun așa cum zice Biserica, sa mergem la slujbe. Merg mai departe...

- Patronul echipei de fotbal FCSB, Gigi Becali, 61 de ani, crede ca Romania va fi ferita de epidemia de coronavirus, datorita faptului ca este o țara majoritar ortodoxa.Pentru ca virusul care a bagat in alerta intreaga lume sa nu creeze mari probleme și in Romania, Gigi Becali spune ca este necesar ca…

- Guvernul Romaniei a decis sa interzica evenimentele la care sunt prezenți peste 1000 de oameni, iar meciurile din Liga 1 vor fi și ele afectate, urmand a se juca fara spectatori. Dupa ce oamenii au fost sfatuiți sa nu mai mearga la Biserica pentru a nu se risca raspandirea virusului, Gigi Becali, patronul…

- Subiectul acestor zile in Romania este coronavirusul. Foarte mulți romani s-au panicat, chiar inainte de a fi anunțat primul caz in țara noastra. Astfel, in acest context, Raed Arafat a ținut sa faca un anunț extrem de important, pentru a liniști poporul.

- Episcopiile catolice din tara si mitropoliile ortodoxe, inclusiv cele din Iasi, incep sa puna in aplicare o serie de reguli de igiena si de protectie, in contextul aparitiei primelor cazuri de coronavirus si in Romania. Ambele entitati religioase invoca sfaturile medicilor specialisti si iau masuri…

- Cativa preoti vor oficia, incepand de miercuri seara, la biserica aflata in curtea Spitalului de Boli Pulmonare din municipiul Sibiu, slujbe de maslu, in care prelatii si credinciosii se vor ruga pentru insanatosirea bolnavilor cu noul tip de coronavirus din China, a anuntat parintele Catalin Dumitrean.…