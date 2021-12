Gigi Becali a renunţat la celebrul palat. Cine sunt noii proprietari ai clădirii din Aleea Alexandru Gigi Becali nu mai este proprietarul celebrului palat din Aleea Alexandru, numarul 1, cladire pe care a cumparat-o in 2007 cu 7 milioane de euro. In 2006, Gigi Becali a reusit sa cumpere una dintre cele mai frumoase cladiri din Bucuresti: Casa Manu-Auschnitt, o copie fidela a Palatului Biron, din Paris, actualul Muzeu Rodin. Patronul FCSB a investit serios in renovarea cladirii, a decorat-o cu foita de aur si, in prezent, palatul este identificat cu Gigi Becali. Acum, in acte apar insa alti proprietari. Cine sunt noii proprietari ai palatului din Aleea Alexandru Cladirea aflata in Aleea Alexandru,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

