Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali spune „stop” transferului propus de Anamaria Prodan. Patronul FCSB spune ca ofertele pentru Ianis Stoica sunt prea mici și a fixat prețul atacantului de 19 ani: doua milioane de euro. Omul de afaceri a anunțat, in schimb, ca in iarna echipa se va desparți de patru sau chiar cinci jucatori.…

- Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a fost oprit de polițiști, asta pentru ca se afla la volan și in același timp vorbea la telefon, in direct la Pro Arena. Becali a spus, in direct la TV, ca polițistul l-a iertat și l-a lasat sa mearga mai departe pentru ca ar vorbi in interesul publicului și…

- Gigi Becali (64 de ani), patronul de la FCSB, a dezvaluit ca l-a contactat pe Adrian Mititelu, finanțatorul de la FCU Craiova, pentru Andrea Compagno (26). Aflat in cautarea unui atacant pentru FCSB, Gigi Becali s-a orientat catre Andrea Compagno, varful italian care in ultimii doi ani a inscris 24…

- Gigi Becali și Nicolae Dica au vorbit foarte des in ultimele zile la telefon. Patronul a vrut sa știe daca antrenorul il va folosi pe Florinel Coman, in meciul cu Dunajska Streda, din turul trei preliminar al Europa Conference League. Giovanni Becali este convins ca ii va gasi atacantului pe care finanțatorul…

- FCSB a obtinut serviciile jucatorilor Eduaard Radaslavescu, Radu Boboc si Marco Dulca, a anuntat, joi, Gigi Becali, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- FCSB va evolua joi, in manșa secunda a turului doi preliminar al Conference League, dar pana va juca impotriva Raidului, in campionat. In tur, gruzinii s-au impus cu 1-0. Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a declarat ca vicecampioana va odihni cațiva jucatori de baza in derby-ul cu echipa giuleșteana,…

- Gigi Becali nu pare foarte mulțumit de prestația roș-albaștrilor in primul meci din Superliga. FCSB a inceput cu stangul noua ediție a Superligii, iar egalul impotriva celor de la U Cluj, 1-1, l-a enervat la culme pe patronul Gigi Becali (64 de ani).Patronul roș-albaștrilor a ordonat ca 4 dintre titularii…

- Patronul FCU Craiova, Adrian Mititelu (54 de ani) a fost pus azi in libertate din penitenciarul Pelendava, din Craiova, in urma unei decizii definitive a Curții de Apel. Gigi Becali a vorbit pentru GSP despre eliberarea lui Mititelu. Patronul lui FCSB declara ca a contribuit la acest lucru, deoarece…