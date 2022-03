Stiri pe aceeasi tema

- FCSB debuteaza azi in play-off, contra Farului, iar echipa roș-albastra nu conteaza pe Ianis Stoica. Atacantul de 19 ani a fost o piesa importanta pentru FCSB in acest sezon, bifand 26 de meciuri. Ianis Stoica, absent in FCSB – Farul Ianis Stoica nu a fost trecut pe foaia de joc, la fel ca portarul…

- Toni Petrea (47 de ani) il folosește pe atacantul croat Ivan Mamut (24 de ani) din primul minut al meciului FCSB - Farul. A fost dorința exprimata public de finanțatorul Gigi Becali (63 de ani). Declarațiile lui Claudiu Keșeru din ultima perioada l-au scos definitiv din calculele lui Gigi Becali. Atacantul…

- Narcis Raducan (47 de ani), fost director sportiv la FCSB, il considera pe Andrei Vlad (22) o victima a deciziilor luate la echipa roș-albastra. Autorul unei gafe monumentale in meciul pierdut de FCSB la Pitești, 0-1 cu FC Argeș, portarul in varsta de 22 de ani a fost tras pe linie moarta de patronul…

- Gigi Becali (63 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, il va testa in atacul vicecampioanei și pe Ivan Mamut (24 de ani), croatul imprumutat de la CS Universitatea Craiova. Gigi Becali este decis sa il scoata definitiv pe Claudiu Keșeru din circuit. Atacantul a amenințat ca va face dezvaluiri importante…

- Rezultat nedrept pentru FCV Farul: 0-1 (0-0) cu FC Arges, intr-o partida contand pentru etapa a 27-a a Ligii I la fotbal, disputata pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu. Un meci in care „marinarii” au controlat jocul in mare parte, si-au creat ocazii importante, dar nu au transformat…

- Gigi Becali a declarat, duminica seara, dupa meciul FCSB – U Craiova 1948, scor 2-2, ca golurile primite de echipa sa au fost “doua autogoluri” ale lui Valentin Cretu si Andrei Vlad. Becali a vorbit si despre Claudiu Keseru, dar si despre venirea lui Malcom Edjouma, informeaza News.ro. “E…

- Gigi Becali (63 de ani), patronul FCSB, lasa de ințeles ca atacantul Claudiu Keșeru (35) și-a pierdut locul de titular, informație anunțata de GSP.ro in exclusivitate. Prestația lui Claudiu Keșeru din derby-ul cu CFR Cluj, scor 3-3, l-a nemulțumit pe Gigi Becali. Experimentatul atacant a rezistat pe…

- Gigi Becali vrea sa scape de jucatorii cu salarii foarte mari, in frunte cu Florin Tanase, Claudiu Keșeru și Budescu, și iși dorește un prim „11” pentru anul urmator in care sa fie titulari toți cei cu potențial mare de a fi vanduți. FCSB se va transforma in aceasta scurta pauza de iarna. ...