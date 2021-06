Gigantul Continental închide o fabrică din România. Peste 300 de angajaţi vor fi afectaţi Continental detine in Romania sapte unitati de productie si patru centre de inginerie, in Timisoara, Sibiu, Carei, Nadab, Brasov si Iasi. Compania are, in Romania, peste 20.000 de angajati. In primavara, gigantul german a anuntat ca vrea sa investeasca, anul acesta, 150 de milioane de euro in Romania, suma similara cu cea investita in 2020. Acum, compania a decis insa ca activitatea fabricii din Nadab sa fie transferata la unitatea de productie din Carei. Celelalte sedii Continental din Romania nu vor fi afectate de acest transfer de activitate, conform . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

