Gigantul american de comerţ electronic Amazon a depus plângeri în justiţia din Italia şi Spania împotriva brokerilor de recenzii false Amazon s-a luptat de mult cu recenziile false sau manipulate, iar problema s-a agravat pe masura ce mai multi oameni au accesat platforma sa pentru cumparaturi in timpul restrictiilor legate de coronavirus. Zeci de mii de oameni s-au alaturat canalelor dedicate de pe platforma de mesagerie Telegram, unde intermediarii anonimi inscriu oameni pentru a scrie recenzii stralucitoare de cinci stele pentru produse de pe Amazon, in schimbul unei recompense financiare. ”Continuam sa ne imbunatatim controalele proactive, sa inventam noi tehnologii si invatarea automata pentru a detecta actorii rai si sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

