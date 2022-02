Giganții de lux: insolență și profit de miliarde Brandurile au dat dovada de creștere insolenta in 2021 și intenționeaza sa-și mențina marjele și in acest an, in ciuda creșterii costurilor și a inflației, care ar trebui sa conduca la scumpiri. Giganții de lux au anunțat rezultate financiare pentru 2021 depașind, uneori cu mult, pe cele dinainte de pandemie, datorita in special dinamismului vanzarilor […] The post Giganții de lux: insolența și profit de miliarde first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

