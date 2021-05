Stiri pe aceeasi tema

- Grupul energetic Equinor a anuntat miercuri ca lucreaza impreuna cu RWE Renewables si Hydro REIN la o propunere pentru dezvoltarea unui proiect eolian offshore de dimensiuni mari in apele norvegiene ale Marii Nordului, transmite CNBC. Potrivit unui comunicat, companiile vor lucra impreuna…

- Din cauza raspandirii variantei indiene a coronavirusului pe teritoriul sau, Marea Britanie va fi clasificata, de duminica, de Germania ca zona de mutatie a variantelor, a anunțat Institutul de sanatate publica Robert Koch, noteaza AFP.Aceasta va avea drept consecinta limitarea considerabila a calatoriilor…

- Deschiderea primului centru de vaccinare drive-thru din Capitala s-a dovedit un real succes. Joi, sute de persoane au stat la cozi de cateva ore, de dimineata pana seara, in Piata Constitutiei, pentru a se vaccina direct din masina, fara o programare in prealabil.

- Niciun caz nou de Covid-19 nu a fost depistat saptamana trecuta in prima divizie a campionatului de fotbal al Angliei, ceea ce le-ar putea permite fanilor sa revina treptat pe stadioane in finalul acestui sezon, scrie L'Equipe. La fel ca in fiecare saptamana, Premier League a publicat luni un raport…

- Presedintele american, Joe Biden, va efectua in luna iunie prima sa deplasare in strainatate in Regatul Unit si in Belgia, a anuntat vineri Casa Alba, relateaza Reuters si AFP. Joe Biden va participa la summitul G7 din perioada 11-13 iunie de la Cornwall (sud-vestul Angliei), iar apoi la summitul…

- Slovenia vrea sa opreasca administrarea cu vaccinul AstraZeneca la persoanele sub 60 de ani. Ministerul Sanatații vrea sa vada daca investigațiile arata o legatura intre serul anglo-suedez și trombozele cerebrale care au aparut in mai multe țari.Grecia a anunțat ca va prelungi masurile impuse la cursele…