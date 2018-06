Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul francez de ciment Lafarge a fost pus joi sub acuzare, in calitate de persoana juridica, pentru "complicitate la crime impotriva umanitatii", pe fondul suspiciunilor ca a subventionat, indirect,...

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, fara a il nominaliza pe fostul presedinte Ion Iliescu, pus sub acuzare in dosarul Revolutiei, ca nu putem tolera ca vinovatii de crime impotriva umanitatii "sa doarma linistiti".

- O coalitie a combatantilor arabi si kurzi in Siria, sprijinita de artileria fortelor franceze si americane, au inaintat duminica in ultimul bastion al gruparii jihadiste Statul Islamic in provincia Deir Ezzor (sud), informeaza AFP, citand o organizatie neguvernamentala. Fortele democratice…

- Alexandru Vișinescu face inchisoare pentru crime impotriva umanitații, dupa ce magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție au respins, vineri, contestația fostului comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat impotriva deciziei prin care i-a fost respinsa cererea de intrerupere a executarii pedepsei…

- Magistratii de la Curtea Suprema dezbat astazi cel de-al treilea termen al dosarului "Mineriada din 13-15 iunie 1990". In acesta sunt judecati pentru infractiuni impotriva umanitatii fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si fostul director al SRI Virgil Magureanu.

- Politicianul ultranationalist sarb Voislav Șeșeli, achitat in prima instanta in 2016, a fost gasit vinovat marti, la Haga, de un tribunal ONU de crime impotriva umanitatii in timpul conflictelor in Balcani in anii 1990, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Gelu Voican Voiculescu, Cazimir Ionescu, Razvan Theodorescu si Emil Cutean, toti apropiati de PSD, au incercat sa-l santajeze pe Claudiu Iordache, directorul Institutului Revolutiei (IRRD), spunandu-i ca, daca demisioneaza, vor opri o ancheta impotriva sa. „Sa ne lase functia de director libera, sa…

