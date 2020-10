Stiri pe aceeasi tema

- Danezul Peter Madsen, condamnat la detentie pe viata pentru asasinarea jurnalistei suedeze Kim Wall intr-un submarin de conceptie proprie, a fost arestat, marti, la Copenhaga, dupa ce a reusit sa evadeze din inchisoare, au anuntat autoritatile, conform Agerpres.La arestarea inventatorului asasin au…

- Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata in India dupa ce un zid si o casa s-au prabusit in urma ploilor torentiale care au lovit sudul tarii, au informat joi oficiali locali, potrivit DPA. Noua persoane au murit in orasul Hyderabad dupa un zid s-a prabusit cazand peste mai multe case…

- Justitia bulgara a condamnat luni, in absenta, la inchisoare pe viata doi libanezi acuzati de implicarea in atentatul din 2012 vizand un autobuz ce transporta turisti israelieni si atribuit aripii armate a miscarii Hezbollah, informeaza France Presse si Reuters, potrivit Agerpres.In acest…

- Știm ca Moartea iși trage puterea din faptul nașterii, ca viața pe Pamant nu este altceva decat o necontenita inaintare catre stingere și, cu toate acestea, o! ce durere groaznica chinuiește inimile simțitoare atunci cand sfarșitul ii rapește de langa noi tocmai pe aceia pentru care ne-am fi dat viața…

- Din 2014, de la declanșarea razboiului în estul Ucrainei între forțele guvernamentale și separatiștii sprijiniți de Rusia, prizonierii au fost supuși torturii sistematice. Unele abuzuri ar fi avut loc într-o închisoare secreta din Donețsk numita Izoliația.Citește integral…

- In Renania-Palatinat, un balon cu aer cald s-a prabușit la scurt timp dupa ce s-a ridicat. In nacela erau 7 persoane. Coșul a lovit un camp, dupa care balonul a ramas prins in copaci. O persoana a murit, iar alte doua au fost ranite. Balonul a fost lovit de o rafala de vant in apropiere de Urbar, o…

- "Credeam ca vom fi ingropati aici", a declarat Iana Bobrovskaia, de 27 de ani, cand a parasit vineri inchisoarea din Minsk unde a fost detinuta dupa reprimarea violenta a protestelor post-electorale din Belarus, relateaza AFP."Ei pot face tot ce vor, iar noi nu avem niciun drept", a declarat…

- Explozia din Beirut a prins-o pe Rim Sbeiti, o romanca stabilita in Liban, in masina, chiar in mijlocul iadului. Tanara povesteste ca oamenii alergau plini de sange fara directie si strigau dupa ajutor. Rim a reusit sa scape teafara, insa fost in stare de soc mai bine de doua ore, anunța MEDIAFAX.Mult…