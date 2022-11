Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Bivolaru, in prezent director general la Farul, a fost invitatul din aceasta saptamana la „Prietenii lui Ovidiu”. El a facut parte din echipa lui Gica Popescu la alegerile pentru funcția de președinte al FRF și i-a povestit lui Ioanițoaia cum i s-a transmis clar ca „Baciul” urmeaza sa fie arestat…

- Basarab Panduru a comentat declarațiile oferite de Mihai Pintilii dupa FCSB - West Ham 0-3. Fostul mijlocaș este antrenor interimar pana cand Gigi Becali va numi un nou tehnician, iar Panduru a vorbit despre poziția in care se afla Pintilii. Basarab Panduru, mesaj despre Mihai Pintilii: „Cand o sa fii…

- FCSB – West Ham se infrunta in runda cu numarul șase din Europa Conference League, joi, 3.11.2022, de la ora 22.00. Duelul nu are decat o miza financiara. Echipa din Premier League este deja calificata, iar roș-albaștrii se afla pe ultimul loc in grupa. Formația lui Gigi Becali va fi condusa de pe banca…

- Florinel Coman (24 de ani, extrema stanga) a vorbit la conferința de presa premergatoare meciului FCSB - West Ham (joi, ora 22:00) despre atacurile lui Gigi Becali care il vizeaza. FCSB - West Ham se disputa joi, de la 22:00, pe Arena Naționala, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Pro Arena. E ultimul…

- Gigi Becali (64 de ani), patronul de la FCSB, susține ca ia in calcul angajarea unui antrenor strain, dar și a unor scouteri. Joi seara, vicecampioana Romaniei a pierdut umilitor in Europa, 0-5 cu Silkeborg, același rezultat inregistrat și in tur. ...

- Revitalizat de Hagi la Farul, Denis Alibec i-a caștigat increderea și lui Gica Popescu, președintele „marinarilor”. „Baciul” a analizat evoluțiile atacantului de 31 de ani, remarcand disponibilitatea la efort aratata de Denis in acest sezon. In tricoul constanțenilor, Alibec a inscris de cinci ori in…

- Gigi Becali, patronul lui FCSB, i-a acordat un ultimatum lui Marco Dulca (24 de ani), mijocașul adus de la Chindia in aceasta vara. Latifundiarul l-a criticat dur pe Dulca dupa infrangerea cu Farul, 1-3, spunand ca „a fost zero”. ...

- Farul - FCSB 3-1 | Gigi Becali, patronul FCSB, l-a criticat la final pe Nicolae Dica, dar susține ca nu intenționeaza sa-l demita. In orice caz, ii va ordona lui „Nick” sa schimbe sistemul, din 4-2-3-1 in 4-3-3! „Jucatorii de la noi vor sa-și etaleze talentul. Noi am mancat bataie pentru ca au jucat…