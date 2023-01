Gică Hagi, vizită în Bistrița-Năsăud cu ocazia zilei lui Gabi Balint. A împlinit 60 de ani Gabi Balint a implinit frumoasa varsta de 60 de ani. Alaturi de el, in Bistrița-Nasaud, a fost Gheorghe Hagi, considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști ai lumii. Foștii mari fotbaliști, Gabi Balint și Gica Hagi, s-au intalnit imbracați in straie populare la casa lui Gabi “Pele” Balint din județul Bistrița-Nasaud. Pe 3 Ianuarie, fotbalistul originar din Sangeorz-Bai, a implinit varsta de 60 de ani. Balint are o casa in Crainimat construita și reabilitata cu arhitectura saseasca, in amintirea mamei sale care era sasoaica. Gavrila Balint a jucat pentru prima data in cariera de fotbalist la echipa… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Balint da semne ca vrea sa se intoarca acasa de la București, acum, inainte de a face 60 de ani. Fostul mare fotbalist ar vrea sa se implice in antrenorat și sa coordoneze echipa Sangeorz-Baiului, Hebe. Gavrila Pele Balint s-a nascut pe 3 Ianuarie 1963, la Sangeorz-Bai. A jucat la echipa locala,…

- Kayondo Mahadi Mahrez (25 de ani), golgeterul celor de la CSM Deva, va merge in probe la CS Universitatea Craiova. Kayondo Mahadi este un atacant din Uganda, sosit in Romania in 2018, adus Poli Timișoara la cererea regretatului antrenor Ionuț Popa. Caracterizat drept un fotbalist mobil, rapid și extrem…

- Echipa masculina de handbal SCM Politehnica Timisoara a ramas fara antrenor principal, dupa ce Attila Horvath si-a prezentat, luni, 14 noiembrie, demisia din functie. Decizia vine in urma infrangerii de duminica, 24-25 (14-13) cu CSM Vaslui, pe teren propriu. In clasamentul Ligii Nationale, Poli Timisoara…

- Sportiva CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud de la secțiunea de taekwondo a obținut medalia de aur la Dracula Open G2 București. Celalalți sportivi ai Gloriei au pierdut cursa pentru podium. Sportiva a caștigat medalia de aur la categoria de cadeți, 44 de kilograme. In prima lupta, Luiza a invins-o pe reprezentanta…

- Poli Iași a invins in deplasarea de la Dumbravița, scor 3-0, reușind sa urce pe poziția a treia a clasamentului ligii secunde. Metaloglobus caștiga și parasește ultima poziție, pe care coboara Politehnica Timișoara.

- Naționala de futsal a Moldovei a fost invinsa de Spania cu 7-2, in cel de-al doilea meci din grupa 1 a preliminariilor Campionatului Mondial 2024. Golurile tricolorilor au fost marcate in minutul 7 de capitanul Cristian Obada, la capatul unei acțiuni individuale de toata frumusețea, și in minutul 33…

- In noaptea de marti spre miercuri, numarul de pelerini care au venit la Iasi, au stat la rand cateva ore si s-au inchinat la moastele Sfintei Parascheva si ale Sfantului Paisie de la Neamt a depasit borna de 100.000. Conform autoritatilor, pe tot parcursul zilei de marti, s-au aflat in permanenta intre…