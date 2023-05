Gica Hagi a vorbit despre despre noul obiectiv pentru Farul, dupa ce a devenit campioana in acest sezon. Hagi a spus ca isi doreste ca urmatorul pas e sa duca echipa in grupele UEFA Champions League. Farul are o misiune infernala in drumul spre grupele Ligii Campionilor. Campioana Romaniei nu va fi cap de serie […] The post Gica Hagi, despre noul obiectiv la Farul: „Multumit o sa fie daca intram in Champions League!” Popescu, anunt despre transferuri appeared first on Antena Sport .