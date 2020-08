Stiri pe aceeasi tema

- Rusia desfașoara in prezent, prin intermediul unor hackeri „apropiați intereselor de securitate ale Moscovei”, o ampla campanie de discreditare a NATO care consta in plantarea de știri false in site-urile unor publicații din țari precum Polonia sau Lituania, se arata intr-un raport prezentat de The…

- Rusia se pregateste sa inceapa o campanie de vaccinare in masa impotriva coronavirusului de tip nou, in luna octombrie, a declarat sambata ministrul sanatatii, Mihail Murasko, transmite Reuters, care citeaza agentiile ruse de presa RIA si Interfax. Ministrul a explicat ca institutul de cercetare de…

- Serviciul Federal de Securitate din Rusia (FSB) a anunțat luni ca a dejucat un atac terorist planificat în capitala Moscova și ca a împușcat mortal un barbat despre care afirma ca planuia un atac armat într-un spațiu public aglomerat, relateaza Reuters.Televiziunea de stat…

- Zeci de mii de persoane au ieșit pe strazile orașului Khabarovsk, situat in Extremul Orient al Rusiei, intr-o manifestare rara de sfidare fața de Kremlin. Oamenii au protestat impotriva arestarii guvernatorului regional Serghei Furgal, relateaza Agenția France Presse. SergheiFurgal a fost arestat prevenitiv…

- Rusia si China au votat vineri impotriva unui proiect de rezolutie germano-belgian privind mentinerea ajutorului umanitar transfrontalier in Siria si pe care doresc sa-l reduca impotriva recomandarilor celorlalti 13 membri ai Consiliului de Securitate al ONU, relateaza AFP. Potrivit unor surse diplomatice,…

- Rusia si China au votat vineri impotriva unui proiect de rezolutie germano-belgian privind mentinerea ajutorului umanitar transfrontalier in Siria si pe care doresc sa-l reduca impotriva recomandarilor celorlalti 13 membri ai Consiliului de Securitate al ONU, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.Potrivit…

- Rusia a promis marti ca va continua sa combata comportamentele ''anti-iraniene'' ale puterilor occidentale, intr-o perioada in care relatiile dintre Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) si Teheran s-au tensionat, informeaza AFP. "Exista in prezent anumite evolutii la…

- Anunțul a fost facut de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. „In perioada pe care o traversam cu totii, adica in perioada epidemiei de coronavirus, militarii nostri au anuntat ca reduc amploarea exercitiilor si ca nu planifica organizarea lor in apropierea liniei de contact cu Alianta Nord-Atlantica”,…