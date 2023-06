Ghiță Ciobanul a fost jefuit! Ce au furat hoții Ghița Ciobanu a fost jefuit saptamana trecuta la stana de oi. Ciobanul care joaca in reclame a cerut ajutorul poliției in noaptea de 6-7 iunie, intrucat el a observat ca ii lipsesc din ferma 9 mioare. Este vorba de o paguba de peste 3600 de lei. Polițiștii au anunțat ca vinovații ar fi 2 barbați din comuna Dragu, județul Salaj, in varsta de 21 și 28 de ani. Urmeaza o ancheta pe numele celor doi pentru furt calificat. Aceștia vor fi obligați sa-i dea banii ciobanului Ghița inapoi. Ghița Ciobanul a devenit o persoana indragita in Romania dupa ce s-a facut remarcat intr-o reclama a unei companii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

