Ghinion pentru un om de bază! Unul dintre cei mai constanti jucatori ai petrolistilor din sezonul trecut, mijlocasul central Paul Antoche, va rata, din pacate, startul noului sezon. Accidentat la ultimul meci amical disputat in Slovenia, Antoche a aflat si verdictul medicilor, el acuzand o fisura pe peroneu, ce il va tine departe de teren pentru cel putin o luna. Astfel, el va lipsi din primul unsprezece o buna perioada, fara ca absenta sa sa creeze mari probleme, deoarece, in compartimentul defensiv, antrenorul Leo Grozavu are, deocamdata, suficiente solutii. In plus, un alt aparator central “de meserie”, Jean Prunescu, este… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

