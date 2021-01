Ghinion pentru pacientul din Constanta, transportat la Iasi. Avionul cu care era transportat in Belgia s-a defectat Un barbat cu arsuri grave, transportat de la Constanta la Iasi, care astepta de cateva zile un transfer in Belgia, a fost urcat intr o aeronava SMURD pentru a fi transferat catre spitalul in care se gasise un loc. Aeronava s a intors insa din drum, din cauza unor defectiuni tehnice., a transmis digi24. Ghinion pentru pacientul care a fost electrocutat a fost transportat de la Constanta la Iasi, cu un elicopter SMURD. Acesta urma sa ajunga in Belgia. A fost urcat intr o aeronava SMURD pentru a fi ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

