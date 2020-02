Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar putea pierde aproximativ 500 de milioane de euro la nivelul Politicii de coeziune, in urmatorul exercitiu financiar multianual al Uniunii Europene, a declarat, miercuri, dupa audierile din comisiile reunite de specialitate din Parlament, ministrul propus al Fondurilor Europene, Marcel Bolos.…

- Expertul anticoruptie Oana Stefan e de parere ca seful Ministerului Sanatatii, Victor Costache, nu este in conflict de interese din cauza functiei pe care o ocupa in Executiv si a profesiei de chirurg pe care si-o exercita, in paralel, la o clinica particulara.

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca ministrul Sanatatii, Victor Costache, opereaza sambata si duminica la cererea pacientilor si ca nu se afla in conflict de interese, asa cum a relatat presa...

- Romania a propus Comisiei Europene mutarea speciei de gandac Morimus Funereus de pe traseul viitoarei autostrazi Pitesti-Sibiu cu ajutorul feromonilor, metoda folosita cu succes si in alte tari care au intampinat probleme similare, a declarat, miercuri, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos.…

- Un audit al Comisiei Europene arata ca premierul ceh Andrej Babis se afla intr-un conflict de interese din cauza fostului sau imperiu de afaceri, Agrofert, administrat in prezent de doua fonduri fiduciare, relateaza saptamanalul „Respekt“, citat de Reuters.

