Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul proiectelor europene, Cristian Ghinea, a declarat ca PNRR poate fi respins o singura data, in iulie sau in septembrie, prin urmare observațiile recente, transmise de Comisia Europeana nu inseamna ca acesta a fost respins. Cristian Ghinea a explicat pentru emisiunea Insider Politic modul in…

- Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a fost intrebat duminica, in emisiunea Insider Politic de la Prima TV, daca a fost respins PNRR de catre Comisia Europeana asa cum sustine PSD. “In fiecare saptamana trebuie sa demontez acest fake-news. PNRR poate fi respins o singura data in iulie sau…

- Adrian Oros, ministrul Agriculturii, a spus ca nu ințelege de ce Comisia Europeana i-a respins proiectul de irigații din PNRR. Colegul sau de la Proiectele Europene, Cristian Ghinea, ii da o lecție. El susține ca proiectul privind irigațiile din cadrul PNRR a fost respins de responsabilii europeni…

- Florin Citu: Romania poate sa primeasca 29,2 miliarde de euro prin PNRR Florin Cîtu. Foto. gov.ro Fondurile si împrumuturile europene pe care România le poate accesa prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliența vor fi folosite…

- "PNRR va fi trimis pe 31 mai la Comisia Europeana" Ministrul investițiilor și proiectelor europene, Cristian Ghinea. Foto: https://mfe.gov.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Planul Național de Redresare și Reziliența va fi trimis luni la Comisia Europeana - a anunțat, astazi, ministrul investitiilor…

- Premierul Florin Citu si vicepremierul Dan Barna au anuntat, dupa sedinta coalitiei de guvernare, o noua lege a pensiilor, informeaza Agerpres . „In momentul acesta este si concluzia la care am ajuns in discutia coalitiei. E foarte clar – si acesta este un angajament fata de Comisie – ca vorbim de o…

- „Este exact motivul pentru care ma aflu aici. O sa intram intr-o sedinta a coalitiei pentru a cadea de acord, la nivelul coalitiei, asupra abordarii si structurii pe care o vom prezenta in perioada urmatoare la Bruxelles”, a declarat Dan Barna, intrebat miercuri la Parlament despre situatia privind…

- Economia Romaniei a facut fata crizei Covid mai bine decat era asteptat, astfel ca oficialii de la Bruxelles si-ar putea imbunatati estimarile privind evolutia din acest an, in prognoza de primavara a Comisiei Europene, care va fi publicata in luna mai, a declarat comisarul european pentru Economie,…