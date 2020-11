Stiri pe aceeasi tema

- „Am avut o discutie cu premierul Orban despre inchiderea pietelor si efectele pe care o astfel de masura le poate avea pentru cetateni, pentru producatorii autohtoni si pentru aplicarea masurilor de prevenire a raspandirii noului coronavirus. Sper ca ideile pe care i le-am impartasit sa devina realitate…

- Partidul Miscarea Populara (PMP) sustine promovarea unei noi legi a Sanatatii pe "scheletul" proiectului depus de PMP, "respins de o majoritate retrograda construita in jurul PSD", scrie, vineri, pe Facebook, presedintele PMP, Eugen Tomac. "Chiar in conditiile in care pesedistii isi asuma proiectele…

- Premierul a explicat ca evenimentele private, precum nunțile, botezurile sau petrecerile, in general, reprezinta o sursa de imbolnavire, pentru ca “nu se respecta nici masura limitarii numarului de participanți, dar nici regulile de protecție sanitara”, potrivit biziday.ro. ,,Da, sa va spun eu o restrictie…

- Contul oficial Twitter al Guvernului ungar a fost suspendat si apoi restabilit de reteaua sociala "fara avertisment sau explicatie", a anuntat miercuri executivul de la Budapesta."Se pare ca a sosit +Minunata lume noua+ (Brave New World, roman de Aldous Huxley n.r.), in care gigantii tehnologiei…

- Continua lupta pentru putere pe scena politica. De aceasta data PSD spune ca sustinandu-l pe Nicusor Dan la Primaria Capitalei, Iohannis, Orban, Barna și Cioloș iși ingroapa campania "Fara penali in funcții publice" si le propune o noua campanie, "Fara penibili in funcții publice". In acest context,…

- Social-democrații au transmis, joi, pe pagina de Facebook a formațiunii, ca propun o campanie 'Fara penibili in funcții publice'.„DNA il ancheteaza pe Nicușor Dan pentru ajutorul dat unui interlop in lupta cu instituțiile statului. Susținand la Primaria Capitalei un asemenea personaj toxic,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, le reproseaza liberalilor modul in care gestioneaza criza sanitara. Liderul social democrat spune ca, in loc sa scada, numarul infectarilor este in crestere. Asa in pofida declaratiilor facute de la nivel guvernamental. „Curba descendenta a imbolnavirilor de COVID-19…

- PSD cere guvernului sa gaseasca solutii pentru a le oferi cadrelor didactice bani in plus la salariu si, de asemenea, sa respecte legea in privinta cresterii pensiilor. „PSD nu accepta ca Guvernul PNL sa iși bata joc de profesori și pensionari! De asta propunem acordarea unui bonus salarial pentru profesori…