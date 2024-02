Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Maia Sandu invita liderii mai multor partide politice la consultari, pe marginea referendumului privind integrarea europeana a țarii. Dialogul va avea loc miine, 8 februarie, anunța reprezentanții Președinției. O invitație la discuții a primit și liderul Partidului Dezvoltarii și Consolidarii…

- Romania va continua sa sprijine Republica Moldova in procesul de negociere a aderarii la Uniunea Europeana, a transmis prim-ministrul Marcel Ciolacu, la intrevederea pe care a avut-o, la Palatul Victoria, cu ministrul Afacerilor Externe de la Chisinau, vicepremierul Mihai Popsoi, aflat in vizita oficiala…

- Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Cristina Gherasimov, care va prelua funcția de ministra pentru afaceri europene, va fi și negociatorul-șef al Republicii Moldova in procesul de integrare in Uniunea Europeana. Despre aceasta a anunțat premierul Dorin Recean.…

- Referendumul Republican privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana, despre care a vorbit șefa statului Maia Sandu, nu poate fi organizat in aceeași zi cu alte alegeri, a precizat secretarul Comisiei Electorale Centrale, Alexandru Berlinschi. Potrivit acestuia, Referendumul poate fi organizat…

- Familia regala a Romaniei a transmis ca deschiderea negocierilor pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana reprezinta „o binecuvantare”.„Este o binecuvantare sa știm ca s-a deschis calea negocierilor pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana. Se intoarce astfel roata istoriei,…

- Decizia de astazi pentru deschiderea negocierilor pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana reprezinta victoria noastra, a tuturor, a declarat joi seara presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, intr-un mesaj adresat cetatenilor tarii

- Maia Sandu a reafirmat angajamentul R.Moldova in implementarea reformelor pentru aderarea la Uniunea Europeana in discuția telefonica cu președintele Franței, Emmanuel Macron. Maia Sandu a exprimat speranța ca Franța va juca in continuare un rol activ in susținerea R.Moldova in acest demers.Interlocutorii,…

- Președinta Maia Sandu se afla la Kiev unde se intalnește cu Volodimir Zelenski și șeful Consiliului European, discuțiile dintre cei trei oficiali vizand aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la Uniunea Europeana.