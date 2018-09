Stiri pe aceeasi tema

- Scene tragi-comice, joi, in sedinta Consiliului Judetean Buzau. Cei doi consilieri judeteni ALDE s-au facut de ras dupa ce au recunoscut cu nonsalanta ca votul contra doua proiecte de hotarare a fost ordin de la conducerea organizatiei. Primul proiect la care alesii ALDE s-au abtinut a fost cel referitor…

- "Nu am cunostinta de asa ceva. Ministerul Fondurilor Europene gestioneaza doar politica de coeziune, tot ce inseamna politica agricola comuna (...). La nivel de guvern nu a existat o astfel de informatie, conform careia ar fi cerut Comisia Europeana. Cred ca toate aceste detalii trebuie sa vi le…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, in debutul sedintei de Guvern de miercuri, ca in ceea ce priveste recolta de vara, Romania a obtinut, pentru prima data, peste 10,2 milioane de tone de grau, ca urmare a masurilor de sprijin acordate la timp agricultorilor.

- Protestul a fost initiat de cei plecati in strainatate, carora li s-au alaturat romani din toata tara. Insa oamenii nici nu au apucat sa se adune bine in Piata Victoriei din Capitala, spre care multi au strabatut mii de kilometri din toate colturile lumii, ca manifestatia deja a inceput sa degenereze.…

- Desi se face atata caz de „justitie”, din abecedarul vietii politice a disparut conceptul de „morala”. Pare desuet sa vorbesti despre „morala”. PSD are o comisie de „Etica si Integritate”. PNL are un „Cod etic”. Toate partidele au astfel de organisme, dar ele functioneaza exclusiv in interior, actionand…

- USR are usile deschise pentru fostul procuror sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, daca va dori sa intre in politica, a anuntat marti presedintele formatiunii, Dan Barna. El nu a exclus posibilitatea ca USR sa o sustina pe Laura Codruta Kovesi pentru alegerile prezidentiale. Barna a aratat ca a existat…

- Mihai Gheorghiu, Președintele Comitetului de Inițiativa al Coaliției pentru Familie, considera ca propunerea de „Strategie Naționala de Educație Parentala” publicata pe site-ul MEN, care a provocat un val de reacții negative este „documentul cel mai toxic emis de statul roman dupa 1945”. Dar și un document…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca politica educationala in Romania se face "dupa ureche", punctand ca riscurile unei abordari haotice sunt foarte mari si rezultatele pot fi foarte...