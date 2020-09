Gheorghe Popescu, depistat pozitiv cu coronavirus Președintele echipei de fotbal FC Viitorul, Gheorghe Popescu, a fost testat pozitiv cu virusul Sars-CoV-2, anunța formația dobrogeana intr-un comunicat de presa. Conform sursei citate, fostul fotbalist se simte bine in acest moment și este asimptomatic. „FC Viitorul Constanța anunța ca, in urma unei testari Covid-19 efectuate individual de președintele clubului nostru, Gheorghe Popescu, rezultatul a fost unul pozitiv. Contrar acestui rezultat, președintele clubului nostru nu prezinta niciun fel de simptome. In continuare se va aștepta un raspuns al DSP București pentru a se urma procedurile specifice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

