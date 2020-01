Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca ajunge vineri in fața magistraților Tribunalului Olt, care urmeaza sa decida daca barbatul supranumit „monstrul din Caracal” va fi judecat in stare de arest preventiv. Dinca a fost recent trimis in judecata pentru uciderea Alexandrei Maceșanu și Luizei Melencu.Gheorghe Dinca este aflat…

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor de la Caracal, nu vrea sa fie eliberat din arest si regreta ca fetele nu sunt in viata, a declarat marti avocatul acestuia, Claudiu Lascoschi. Avocatul s-a prezentat la sediul DIICOT, in conditiile in care este posibil ca Gheorghe Dinca sa fie scos…

- Claudiu Lascoschi, avocatul lui Gheorghe Dinca, a declarat ca presupusul criminal din Caracal iși dorește o pedeapsa mai mica și regreta ca adolescentele Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu nu sunt in viața.

- Dan Antonescu, expert criminolog, a declarat in cadrul emisiunii Adriana Nedelea LA FIX ca schimbarea de declarație a lui Gheorghe Dinca cu privire la uciderea Luizei Melencu, nu face decat sa ii agraveze situația."Mi se pare ceva absolut firesc. Imi vine cazul Mihalea, in care autorii au colaborat…

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor din Caracal, va fi audiat in cursul zilei de luni, la Inspectoratul General al Poliției Romane, potrivit Antena3.ro.De altfel, Gheorghe Dinca și-a denunțat vecinul ca ar fi participat la violarea Luizei Melencu, dupa ce magistratii Tribunalului…

- Gheorghe Dinca a recunoscut, dupa mai bine de cinci luni de arest, ca le-a omorat in bataie, in mod intenționat, pe Alexandra Maceșanu și pe Luiza Melencu. Criminalul din Caracal și-a schimbat radicat declarații, iar incadrarea se schimba, acesta riscand chiar inchisoare pe viața.