Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Balașoiu, romanul cu cea mai mare pensie din țara a murit! Fostul director al Penitenciarului Mioveni a decedat vineri dimineața, la 73 de ani. Balașoiu a fost declarat omul cu cea mai mare pensie din Romania, avand aproape 78.000 de lei, dupa cum declara Raluca Turcan. Gheorghe Balașoiu…

- Fostul magistrat și director al Penitenciarului Mioveni, Gheorghe Balașoiu, a murit la varsta de 73 de ani, in locuința sa din Bascov, județul Argeș. Și fiul fostului magistrat a decedat in aceleași condiții. Barbatul a ajuns cunoscut in spațiul public dupa ce a inregistrat cea mai mare pensie din Romania.…

- Gheorghe Balașoiu (73 de ani), fost procuror comunist și fost comandat al Penitenciarului Colibași, a murit vineri, conform epitesti.ro . Balașoiu (foto Antena3) a ajuns celebru la nivel național dupa ce s-a dezvaluit faptul ca incaseaza cea mai mare pensie speciala din Romania, respectiv aproape 79.000…

- Fostul magistrat și director al Penitenciarului Mioveni, Gheorghe Balașoiu, a murit la varsta de 73 de ani, in locuința sa din Bascov, județul Argeș. Și fiul fostului magistrat a decedat in aceleași condiții. Barbatul a ajuns cunoscut in spațiul public dupa ce a inregistrat cea mai mare pensie din Romania.…

- Gheorghe Balașoiu, omul cu cea mai mare pensie din Romania a murit. El avea 74 de ani și a decedat vineri, in locuința sa din Bascov, județul Argeș. Omul cu cea mai mare pensie din Romania a murit Gheorghe Balașoiu a fost procuror și șef al Penitenciarului Colibaș. El incasa lunar cea mai mare pensie…

- Fostul director al Penitenciarului Mioveni, Gheorghe Balașoiu, a murit azi dimineața, in jurul orei 5, la varsta de 73 de ani. Balașoiu a fost declarat omul cu cea mai mare pensie din Romania, anul trecut acest venit ridicandu-se la suma de 73.890 lei. Gheorghe Balașoiu a lucrat in magistratura, apoi…

- Mulți pensionari nu incaseaza lunar nici macar suma cu care a fost majorata cea mai mare pensie, anul trecut. Este vorba de un plus de 2.000 de lei, ce a adus valoarea lunara totala la nivelul a 79.000 de lei. Dezvaluirea a fost facuta de ministrul Muncii, Raluca Turcan, care a refuzat sa spuna numele…

- George Bacovia s a nascut la 4 16 septembrie 1881, Bacau, Romania si a fost un scriitor roman format la scoala simbolismului literar francez.Este autorul unor volume de versuri si proza scrise in baza unei tehnici unice in literatura romana, cu vadite influente din marii lirici moderni francezi pe care…