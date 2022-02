Geții - o istorie tulbure şi războinică In primul sfert al secolului al III-lea i.Chr., Balcanii și Grecia au fost invadate de mai multe valuri de celți, veniți din Europa Centrala și din Transilvania (unde se stabilisera cu cateva generații in urma). Cam in aceeași perioada (cca 280 i.Chr.) a murit și Lisimah, ultimul rege macedonean care a controlat politic Tracia. Probabil in acea epoca s-a prabușit și regatul getic al lui Dromihete, iar lumea geților de pe ambele maluri ale Dunarii s-a faramițat in mici și numeroase triburi. Citeste articolul mai departe pe historia.ro…

Sursa articol: historia.ro

