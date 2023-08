Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a anunțat transferul fundașului central brazilian Lucas Alves de Araujo, in varsta de 31 de ani, fotbalist care ajunge in Romania dupa ce a petrecut prima jumatate a anului in Portugalia, la Portimonense. Dinamo a anunțat al optulea transfer al verii. Lotului condus de Ovidiu Burca i se alatura…

- In sezonul 2022 2023, Farul Constanta a castigat seria intai a Ligii a 2 a, promovand in esalonul de elita. Nou promovata in prima liga, echipa feminina de fotbal Farul Constanta incepe sezonul 2023 2024 cu multe noutati in lot, dar si cu ambitii mari, din care nu lipseste obiectivul cuceririi titlului…

- FC Arges a anuntat, miercuri, ca a ajuns la un acord cu Alexandru Pelici pentru postul de antrenor principal al gruparii din Trivale.Ultima oara, Alexandru Pelici a fost selectionerul reprezentativei U19 a Romaniei. Inainte de experienta ca selectioner, el a stat pe banca echipei CS Mioveni, cu care…

- Olanda și Italia se infrunta de la ora 16:00 in finala mica a Ligii Națiunilor 2023. Meciul e in direct pe PrimaSport 1 și DigiSport. Croația - Spania (21:45) e finala mare. Toate informațiile AICI live de la 16:00 » Olanda - Italia, finala mica din Liga Națiunilor AICI live + statistici Olanda - Italia,…

- Sorin Cartu a anuntat, vineri, intr-o coonferinta de presa, ca se retrage din fotbal, el punand astfel capat si activitatii de conducator, dupa ce a fost mai intai footbalist si apoi antrenor. In ultimii ani, Cartu a fost conducator al clubului Universitatea Craiova. "Am decis sa ies din fotbal. Vreau…

- Rudi Garcia (59 de ani) este cel mai nou tehnician cu care președintele Aurelio De Laurentiis a negociat sa devina succesorul lui Luciano Spalletti la Napoli. Cresc șansele ca viitorul antrenor al lui Napoli sa nu fie italian. Aurelio De Laurentiis a negociat deja cu mai multe nume de pe o lunga lista…

- Dupa ce FCSB a fost invinsa de Farul cu scorul de 2-3, ratand și de aceasta data șansa sa cucereasca titlul de campioana, Leonard Strizu (55 de ani), fostul antrenor din acte al roș-albaștrilor, a avut un mesaj de lauda la adresa trupei lui Gheorghe Hagi (58 de ani). Fostul tehnician al roș-albaștrilor…

- Echipa spaniola FC Barcelona a invins duminica, in deplasare, scor 4-2, formatia Espanol Barcelona, in etapa a 34-a din La Liga, si a castigat matematic titlul de campioana, informeaza news.ro.Barcelona nu a avut emotii in meciul cu Espanol. Echipa lui Xavi a condus cu 3-0 la pauza, prin dubla golgeterului…