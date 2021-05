Geta Bratescu omagiata de Google. 95 de ani de la nasterea artistei. Google a creat un Doodle nou

Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților, este in vizita de lucru in municipiul Craiova pentru a verifica stadiul lucrarilor la Tronsonul I al Drumului Expres Craiova-Pitești. Orban urmeaza sa faca trei opriri pe șantier. 1 de 5 Ludovic Orban, vizita de lucru la Craiova Ludovic Orban, vizita…

- Prezenta distinsa si agreabila, regretatul profesor constantean Puiu Enache ar fi implinit in aceste zile 93 de ani.Nascut pe 18 aprilie 1928, in comuna Caramurat, judetul Caliacra, a absolvit Facultatea de Litere si Filosofie a Universitatii Bucuresti, promotia 1950, devenind doctor in filologie in…

- Iurie Darie nume real Darie Maximciuc a fost un actor roman de scena, film, radio, televiziune si voce.Iurie Darie s a nascut la 14 martie 1929 in Vadul Rascov, judetul Soroca si a decedat in noaptea de 9 spre 10 noiembrie 2012, dupa mai multe luni de lupta cu problemele respiratorii si cardiace. Iurie…

- De luni, 15 martie, Universitatea Transilvania Brașov incepe orele de pregatire pentru Bacalaureat 2021. Cursurile de pregatire pentru examenul de Bacalaureat se vor desfașura on-line, gratuit, iar meditarea se face la trei materii: Limba și literatura romana, Matematica și Informatica. Orele sunt susținute…

- Invațamantul prahovean este in doliu. Inspectoratul Școlar Județean Prahova a anunțat dispariția dintre noi a fostului inspector școlar general adjunct, prof. Jan Ștefan. "S-a stins din viața domnul ȘTEFAN Jan, eminent profesor, director și inspector școlar, soț și tata minunat. Domnul Ștefan Jan s-a…

- Un numar de 49 de studenți din anul I de la Facultatea de Drept a Universitații București au fost propuși pentru exmatriculare, motivul fiind fraudarea examenelor, titreaza Edupedu.ro. Cei 49 de studenți, examinați online, au comunicat pe whatsapp metodele de copiere la examene. Sursele Edupedu.ro au…

- Societatea de Stiinte Matematice din Romania a facut publice rezultatele probelor de calificare la EGMO 2021, in urma sustinerii barajelor de calificare gazduite de Facultatea de matematica din cadrul Universitatii Bucuresti, pe 13 si 14 februarie.Echipa care va reprezenta Romania va fi alcatuita din…

- "Opera lui Grigore Vieru continua sa cultive in sufletul nostru frumusețea graiului matern". Este mesajul prim-ministrului interimar al tarii noastre, Aureliu Ciocoi, cu ocazia a 86 de ani de la nașterea marelui poet, Grigore Vieru.