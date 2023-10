Stiri pe aceeasi tema

- Neinvinsa de la startul actualului sezon, Foresta Suceava a remizat pe terenul celor de la FC Bacau, scor 1-1, intr-un meci din etapa a VII-a a seriei I a Ligii a III-a de fotbal. “Galben-verzii” au condus la pauza prin golul lui M. Ilie (’30), dar au scapat victoria printre degete pe final, cand s-au…

- UEFA a sancționat Romania dupa problemele de la meciul cu naționala din Kosovo, atunci cand mai mulți suporteri romani au afișat mesaje politice cu referire la independața statului Kosovo. Potrivit Federației Romane de Fotbal, urmatoarea partida pe teren propriu, meciul cu Andorra din 15 octombrie,…

- Fotbal Club Campia Turzii a inscris in competițiile de copii și juniori organizate de AJF Cluj, pentru ediția 2023-2024, șase echipe care vor juca la categoriile de varsta U19, U15, U13, U11 și U10. Startul meciurilor din campionat se va da pe data de 16 septembrie 2023, atunci cand se va juca prima…

- FIFA a anunțat sambata ca l-a suspendat pe șeful RFEF, Luis Rubiales, din toate activitațile legate de fotbal timp de trei luni, in timp ce investigheaza incidentul in care acesta a sarutat-o pe buze pe jucatoarea Jennifer Hermoso Fuentes dupa victoria Spaniei la Campionatul Mondial feminin, potrivit…

- Capitanul naționalei de fotbal feminin a Spaniei, Olga Carmona, care a inscris golul caștigator in finala Cupei Mondiale, a primit dupa meci vestea ca tatal ei a murit, relateaza BBC, transmite digi24.ro.

- Antrenorul echipei de fotbal FC Barcelona, Xavi Hernandez, a recunoscut marti ca internationalul francez Ousmane Dembele vrea sa plece si are o oferta de la Paris Saint-Germain cu care campioana Spaniei nu poate concura, informeaza EFE, potrivit Agerpres."Problema lui Dembele este simpla: a venit…

- Florin Raducioiu (53 de ani), fost internațional cu 40 de meciuri pentru prima reprezentativa a Romaniei, a analizat victoria celor de la Poli Iași in fața campioanei Farul, scor 3-1. Fara punct obținut in primele doua runde ale sezonului, in care a pierdut cu CFR Cluj, 0-2, și Hermannstadt, 1-3, Poli…