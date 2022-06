Lorena Tonciu s-a facut cunoscuta pe urma surorii ei celebre, Andreea Tonciu. Aceasta a devenit din ce in ce mai populara prin intermediul Andreei Tonciu, iar de aici totul a decurs normal. Persoana publica fiind, trebuie sa iți asumi anumite responsabilitați, iar daca o dai in bara și ești vazut, criticile vor aparea imediat. In cazul Lorenei Tonciu, lucrurile stau exact așa: a gafat, a fost surprinsa de catre Paparazzi Spynews.ro, iar noi v-o aratam in toata splendoarea. Iata imaginile care fac deliciul publicului.