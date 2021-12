Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii italieni nu au mai stat pe ganduri cand au vazut imaginile cu un roman care s-a filmat facandu-și nevoile pe mașina poliției. Tanarul, in varsta de 25 de ani, s-a filmat ținand o țigara in gura, in timp ce urineaza pe mașina poliției locale, parcata langa Teatrul Civic din La Spezia, in timp…

- Gestul rușinos pe care Adi Mutu l-a facut in public. Antrenorul de 42 de ani este la un pas de a prelua naționala Romaniei. Golgheterul „all-time” al tricolorilor, alaturi de Gica Hagi, are, de cand este liber de contract, un program lejer. El a fost surprins de paparazzi unei publicații in timp ce…

- Intr-un videoclip devenit viral pe Ti Tok, o tanara sustine ca si-a organizat o nunta falsa si chiar a angajat un fotograf pentru a surprinde „momentele speciale”, doar pentru a vedea daca fostul ei iubit o va contacta.

- Ludovic Orban a fost intrebat daca se gandește sa-și faca propriul partid. „Ma voi consulta cu colegii și oamenii care au conștiința daca imi voi face partid”, a spus fostul lider liberal. Declarația vine in contextul in care o parte din PNL il contesta pe FLorin Cițu, iar unii liberali și-au…

- Vizita lui Joe Biden la COP26 fusese deja oarecum afectata de faptul ca parea ca adoarme in timpul discursurilor. Dar, recent, au fost dezvaluite și alte lucruri jenante pe care președintele SUA le-a facut, cu privire la scurta sa vizita la Glasgow. Pe agenda președintelui Joe Biden a fost și intalnirea…

- In episodul 24 din Asia Mai tarziu, Cuza și Emi i-au avut invitați pe Eliza și Cosmin Natanticu. Cei doi au facut clarificari in privința unor gesturi care in timpul competiției au starnit antipatii.

- Ediția 20 a sezonului 4 din Asia Express le-a adus concurenților noi experiențe memorabile. Cele șase au avut parte de o proba extrem de dificila, care le-a dat mari batai de cap. Aceștia au fost nevoiți sa invețe semnificația unor sunete scoase printr-un fluier și sa aduca unele obiecte.Urmatoarea…

- Organizația PSD Bistrița Nasaud a anunțat vineri ca toți primarii PSD din județ vor dona catre Spitalul Județean sumele ”infime” alocate de guvernul Cițu din Fondul de rezerva. ”Cițu și al sau Guvernul PNL nu au suflet! Altfel, nu ne explicam, cum au facut imparțeala banilor din bugetul de rezerva,…