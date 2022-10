Gestul amuzant prin care un oficial ucrainean le-a oferit telespectatorilor un indiciu despre o informație confidențială Ucrainenii avanseaza tot mai mult in regiunea Herson, iar acest lucru a creat panica printre oficialii impuși de Moscova in regiune, deși aceștia susțin ca situația este sub control. Adjunctul guvernatorului a publicat mai multe mesaje in care asigura populația ca situația este sub control. Unul dintre mesaje e transmis insa dintr-o mașina ce pare sa se deplaseze destul de rapid. Internauții sunt convinși ca oficialul deja fuge din Herson, din cauza ofensivei ucrainene. „Incercarile forțelor armate ale Ucrainei de a avansa in direcția Herson sunt fara succes. In ciuda incercarilor de a lansa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

